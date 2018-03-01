Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки сбил двух пешеходов и врезался во встречный автомобиль. В ДТП погиб один человек и пять пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегали две девушки. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил пешеходов. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.

В результате ДТП, кроме двух девушек, пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира автомобилей. Уже в больнице одна из сбитых девушек скончалась от полученных травм.







