Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы
1 Марта 2018 09:36 1117
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки сбил двух пешеходов и врезался во встречный автомобиль. В ДТП погиб один человек и пять пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегали две девушки. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил пешеходов. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.
В результате ДТП, кроме двух девушек, пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира автомобилей. Уже в больнице одна из сбитых девушек скончалась от полученных травм.
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