Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 4 °С
USD 321.34 EUR 391.49
RUB 5.67 CNY 50.64
Скачать

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы

1 Марта 2018 09:36 1117
Поделиться:
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель легковушки сбил двух пешеходов и врезался во встречный автомобиль. В ДТП погиб один человек и пять пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Водитель умер от остановки сердца за рулем автомобиля в Алматы
Внедорожник перевернулся на трассе Астана-Бурабай Полицейский скончался в Уральске после ДТП

ДТП произошло на пересечении улиц Жансугурова и Мусина. По словам очевидцев, Mercedes двигался по Жансугурова в северном направлении. В этот момент в неположенном месте дорогу перебегали две девушки. Водитель не успел среагировать и затормозить, сбил пешеходов. По инерции иномарку развернуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Daewoo Nexia.

В результате ДТП, кроме двух девушек, пострадали четыре человека: два водителя и два пассажира автомобилей. Уже в больнице одна из сбитых девушек скончалась от полученных травм.



Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Алматы 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив