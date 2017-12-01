Путинцева завершит год в ТОП-50 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована заключительная в 2017 году версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

По сравнению с предыдущим выпуском первая тройка осталась без изменений: лидирует Симона Халеп из Румынии, за ней следуют испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки.

Представительницы Казахстана в первой сотне также остались на прежних позициях: Юлия Путинцева - 50-я, Зарина Дияс - 66-я. В парном разряде Ярослава Шведова по-прежнему занимает 37-е место.