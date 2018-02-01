Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 318.91 EUR 393.63
RUB 5.70 CNY 50.58
Скачать

Путинцева улучшила положение в ТОП-100 рейтинга WTA

26 Февраля 2018 09:29 736
Поделиться:
Путинцева улучшила положение в ТОП-100 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Казахстанец Михаил Кукушкин проиграл теннисисту из ТОП-30
Зарина Дияс проиграла в финале квалификации турнира WTA в Дубае Казахстанец Кукушкин сохранил место в ТОП-100 рейтинга АТР

На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп, второе место - у датской спортсменки Каролин Возняцки, третью позицию занимает Гарбинье Мугуруса из Испании.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Зарина Дияс осталась на 54-м месте.

Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга отыграла четыре строки и стала 79-й.

В табеле о рангах парного разряда единственная представительница Казахстана в ТОП-100 Ярослава Шведова опустилась на 22 позиции и теперь располагается на 77-й строчке.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив