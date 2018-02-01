Путинцева улучшила положение в ТОП-100 рейтинга WTA
26 Февраля 2018 09:29 736
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
Новости по темеЗарина Дияс проиграла в финале квалификации турнира WTA в Дубае Казахстанец Кукушкин сохранил место в ТОП-100 рейтинга АТР
На первую строчку в одиночном разряде поднялась румынка Симона Халеп, второе место - у датской спортсменки Каролин Возняцки, третью позицию занимает Гарбинье Мугуруса из Испании.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Зарина Дияс осталась на 54-м месте.
Юлия Путинцева по сравнению с предыдущим выпуском рейтинга отыграла четыре строки и стала 79-й.
В табеле о рангах парного разряда единственная представительница Казахстана в ТОП-100 Ярослава Шведова опустилась на 22 позиции и теперь располагается на 77-й строчке.
Ключевые слова: Спорт,
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