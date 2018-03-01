Путинцева улучшила положение в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла новая версия еженедельного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Тройку лидеров по-прежнему составляют Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания).

Сильнейшая на сегодня из казахстанских теннисисток Зарина Дияс опустилась на три строчки, став 56-й.

Юлия Путинцева, напротив, улучшила свое положение на шесть позиций и занимает 75-е место.

В парном разряде Ярослава Шведова потеряла девять строчек и располагается на 88-м месте.





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