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Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля

23 Декабря 2017 15:05 556
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Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля, пишет ТАСС.

«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади», - сообщил сайт Президента РФ.

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один, создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. В правление лиги вошли отечественные звезды хоккея, ставшие кураторами проекта в регионах. Действующим победителем первенства является команда из Екатеринбурга «Авто».

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Ключевые слова: Россия,
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