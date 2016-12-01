Погода
Астана -19 °С
Алматы -7 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Путин считает Казахстан активным участником интеграционных процессов

Путин считает Казахстан активным участником интеграционных процессов
26 Декабря 2016 17:39 208

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан является активным участником интеграционных процессов, которые благотворно отражаются на всех участниках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом информирует РИА Новости.

"Казахстан - активный участник процессов на постсоветском пространстве интеграционных. И сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, он отражается благотворно и на всех участниках Евразийского экономического союза", - заявил Путин на переговорах со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер также поздравил главу республики с 25-летием Независимости Казахстана.

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, 25 лет независимости,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив