Путин: РФ ответит на вызовы технологического развития, ближайшие годы будут решающими

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ближайшие годы будут решающими для развития России, страна должна прочувствовать вызовы времени вне зависимости от того, кто будет избран главой государства 18 марта 2018 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его словам, «ближайшие годы станут решающими для развития страны» в зависимости от того, как она сможет ответить на вызовы технологической революции. И это не связано с внутренним политическим циклом и с выборами президента, подчеркнул Путин.

«Кто бы ни был избран президентом, но при этом каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами», - подчеркнул глава государства, который баллотируется на новый президентский срок.

Он отметил, что в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и госуправления.

«Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на ее вызов - зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Я подчеркну: именно решающими», - сказал Путин.



По его словам, это не связано с внутренним политическим циклом и с выборами президента.

«Кто бы ни был избран президентом, но при этом каждый гражданин России, все мы вместе должны прочувствовать и понять, что происходит в мире вокруг нас и какие вызовы стоят перед нами», - подчеркнул глава государства, который баллотируется на новый президентский срок.

Он отметил, что скорость технологических изменений в мире нарастает стремительно, и тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед.

«Тех, кто не сможет этого сделать, эта волна просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате - потерю суверенитета. Именно так, а не иначе, обстоит дело», - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала, потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные и талантливые люди, «а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития».

«Изменения в мире носят цивилизационный характер и масштабы этого вызова требуют от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», - заключил глава государства.