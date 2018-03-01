Путин об автодорожном проекте: Казахстан свою часть работы уже выполнил
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин в своем послании рассказал об автодорожном проекте с Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ».
В ходе своего выступления он затронул тему транзитных контейнерных перевозок, состоянии трасс. «Уже идёт строительство автомобильной дороги, которая станет важной частью коридора «Европа - АТР». Кстати, наши партнёры из Китая и Казахстана - мы делаем это вместе с ними - свою часть работы уже выполнили. Их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьёзно ускориться», - отметил Путин.
Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. По его словам, в предстоящие шесть лет РФ необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог. На эти цели будет направлено более 11 триллионов рублей.
Также он заявил, что «ближайшие годы станут решающими для развития страны» в зависимости от того, как она сможет ответить на вызовы технологической революции.
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