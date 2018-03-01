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Путин об автодорожном проекте: Казахстан свою часть работы уже выполнил

1 Марта 2018 19:21 374
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Путин об автодорожном проекте: Казахстан свою часть работы уже выполнил

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Президент России Владимир Путин в своем послании рассказал об автодорожном проекте с Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления он затронул тему транзитных контейнерных перевозок, состоянии трасс.  «Уже идёт строительство автомобильной дороги, которая станет важной частью коридора «Европа - АТР».  Кстати, наши партнёры из Китая и Казахстана - мы делаем это вместе с ними - свою часть работы уже выполнили. Их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьёзно ускориться», - отметил Путин.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. По его словам, в предстоящие шесть лет РФ необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог. На эти цели будет направлено  более 11 триллионов рублей.

Также он заявил, что «ближайшие годы станут решающими для развития страны» в зависимости от того, как она сможет ответить на вызовы технологической революции. 

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Ключевые слова: Россия,
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