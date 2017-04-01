Пути реализации проектов ГЧП обсудили в Южном Казахстане 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Южно-Казахстанской области, под председательством первого заместителя акима области Дархана Сатыбалды состоялось совещание по реализации проектов государственно-частного партнерства.

На семинаре первый заместитель акима области Дархан Сатыбалды отметил, что мероприятие проводится во исполнение поручения Главы государства Нурсултана Назарбаева, призвавшего в своем Послании народу Казахстна «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», максимально упростить и ускорить все процедуры согласования проектов государственно-частного партнерства.







«С учетом возможности бюджета данный механизм является альтернативным средством обеспечения необходимой финансовой базы, для строительства или эксплуатации социально-значимых объектов. Механизм государственно-частного партнерства позволит повысить взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса, а также улучшить качество предоставляемых услуг и модернизировать необходимую инфраструктуру», - сказал Д.Сатыбалды.

Вместе с тем участники семинара обсудили актуальные вопросы развития ГЧП в РК, возможность применения упрощенных процедур для малых типовых проектов, сокращенные сроки процедур. Также были озвучены вопросы реализации механизмов ГЧП на примерах уже действующих проектов, таких как строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция и эксплуатация врачебной амбулатории, строительство и эксплуатация студенческого общежития, строительство и эксплуатация детсада. Наряду с этим отметим, что во всех областях продолжается подробное разъяснение механизмов применения типовой конкурсной документации и реализации проектов договора ГЧП без проведения экспертиз. Использование данных методик позволит сократить сроки реализации проектов ГЧП в два раза.







На семинаре вице-президент Казахстанского центра ГЧП Айдос Кобетов сообщил, что в рамках этого проекта, в регионе запланировано реализовать 350 проектов. На сегодняшний день заключено 42 договора. А в целом, общая стоимость проектов, которые планируется реализовать в стране в рамках ГЧП, составляет более 1 триллиона тенге.

Стоит отметить, что Южно-Казахстанской области в 2017 году на местном уровне предусмотрена реализация 40 проектов, в том числе по 6 проектам определены потенциальные частные партнеры. Среди этих проектов - детские сады, поликлиники, спортивные комплексы, социальные объекты.

В реализации проектов государственно-частного партнерства, в республике Южно-Казахстанская область входит в первую семерку, а в следующем году планирует войти в первую пятерку. Напомним, что ранее такие познавательные семинары были проведены в Астане, Кокшетау, Актобе, Павлодаре и Талдыкоргане.

Как отметили в пресс-службе акима ЮКО, в мероприятии приняли участие директор департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК Нурым Аязбаев, заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Галымбек Мамраев, вице-президент АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Айдос Кобетов, а также представители акиматов Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.



