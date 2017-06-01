Путешественники на велосипедах приехали из Франции в Шымкент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три французских велопутешественника посетили Шымкент. Пенсионеры уже успели объехать полмира на велосипедах. В Южно-Казахстанской области их ждала встреча со студентами и преподавателями Французского центра, а также остановка в хостеле, основанном их соотечественницей, сообщает tvk-uko.kz.

Супруги Бернадетт Элуэ и Ришар Деляво мечтали о кругосветном путешествии всю свою жизнь. С выходом на заслуженный отдых эта мечта начала воплощаться в реальность. Уроженцы французского городка Морле решили совершить кругосветный тур не на самолете, а на велосипеде. Впечатления были настолько незабываемыми, что на полпути к паре присоединилась и сестра Бернадетт - Симона.





«Мы объездили всю Западную и Восточную Европу. Затем побывали в странах Кавказа, а оттуда приехали сюда. Особых трудностей в пути не было. В Албании были плохие дороги для велосипедной езды, но мы справились. Каждая страна по-своему уникальна, мы встретили много интересных людей, и ни разу не пожалели о поездке», - говорит путешественница Бернадетт Элуэ.





О Казахстане иностранные гости практически ничего не знали. На слуху были только победы казахстанской команды в велогонке «Тур де Франс» и выставка «ЭКСПО-2017». К сожалению, из-за неудобного маршрута посетить грандиозное событие туристы не смогут.





«Мы просто в восторге от гостеприимства местных жителей. До этого мы были на западе страны, были в Актау. Когда мы по традиции хотели открыть свою палатку на ночь, нам казахи не дали этого сделать. Они пригласили нас переночевать к себе домой. И первую ночь в вашей стране мы провели в доме у казахов. Это было очень приятно», - поделился путешественник Ришар Деляво.





В Шымкенте туристы пробудут два дня, затем продолжат путь в Тараз, после их путь лежит в Кыргызстан и Монголию.