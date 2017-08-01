Путешественницы-велосипедистки из Швеции побывали в Актау 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ева и Луиза, стартовав с Пхукета, проехали уже 24 страны. Девушки поделились впечатлениями об Актау и своем путешествии, пишет Лада.кз.

Их кругосветное путешествие проходит в рамках благотворительной акции The Happy world tour. Путешествие Евы и Луизы на велосипедах началось в Таиланде с острова Пхукет в октябре прошлого года. Девушки рассказывают, что на острове встретили своих знакомых, которые и предложили им поучаствовать в благотворительном туре.

- Во время цунами в Таиланде наша знакомая потеряла двоих детей. Она все время ездила туда на их поиски. В то время в Таиланде пропало очень много детей, многие остались без родителей. Мы тоже помогали искать пропавших детей, и с тех пор решили им помогать. Поэтому когда наши знакомые предложили нам поучаствовать в благотворительной акции The Happy world tour, которая направлена на помощь детям Таиланда и других стран, мы согласились, - рассказывают девушки.







В рамках акции в кругосветное путешествие отправились две команды, следующие по разным маршрутам. Одна из них состоит из двух парней, вторая из девушек - Евы и Луизы. За каждые 10 километров пути, которые преодолевают команды, на счет благотворительной организации поступают деньги. За время своего путешествия девушкам удалось собрать для детей-сирот 50 000 долларов.

- Наша цель - собрать 100 000 долларов. К настоящему времени мы уже преодолели 200 000 километров - это 24 страны. Впереди у нас завершающий этап. Из Актау мы поедем в Алматы, оттуда через Китай во Вьетнам, Сингапур, Малайзию и Таиланд, - говорят путешественницы.

В каждой стране, в которой побывали девушки во время своего путешествия, они, по их словам, встречали исключительно добрых и гостеприимных людей - их приглашали в гости, предлагали ночлег.







- Каких-то неприятностей за время пути, связанных именно с людьми, у нас не возникало. Люди везде добрые. Иногда ломались велосипеды, но это мелочи. Больше всего мы удивились в Новой Зеландии. Наверное, это то место, где мы меньше всего ожидали получить помощь, ведь там очень большой поток туристов. Но и там нам очень помогли местные жители, - рассказывают девушки.

В Актау путешественниц тоже приняли с радостью. Сюда девушки прибыли, проехав Турцию, Грузию, Азербайджан.







- Мы думали, люди в Казахстане похожи на жителей Грузии или Армении, но оказалось, что они совсем другие, и тут достаточно много людей европейской внешности. Это нас удивило. До прибытия в вашу страну мы очень мало знали о Казахстане. В Актау нас поразило то, что тут очень мало зелени, много пустынных свободных мест между строениями и очень жарко. Это отличается от городов в Швеции, - поделились впечатлениями девушки.







Подробностями о своей поездке, людях, которых встречают, и впечатлениях, которые получают, девушки делятся на официальном сайте The Happy world tour и одноименных группах в соцсетях Фейсбук и Инстаграм.