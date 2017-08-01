Погода
Астана 20 °С
Алматы 15 °С
Курс валют
USD 332.68
EUR 389.40
RUB 5.60
CNY 49.85

Пулю извлекли из головы девочки, в которую стреляли в Костанае

Пулю извлекли из головы девочки, в которую стреляли в Костанае
18 Августа 2017 00:01 139

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пулю извлекли из головы девочки, в которую стреляли в Костанае, сообщает alau.kz. 

Мама пострадавшей девочки Елена Сердечная рассказала,  что сейчас они с дочерью находятся в Москве. Ребёнку сделали операцию по извлечению пули из головы. 

«Пуля начала окисляться, у дочери начались сильные боли, которые уже не снимались никакими обезболивающими. было решено пробовать удалять. Операция прошла 26 июля. Ребёнок провел почти 6 часов на операционном столе под контролем рентгена. Пуля прошла глаз насквозь и застряла. Извлекли пулю из какого-то сплава, диаметром 5 миллиметров», - сообщила Елена Сердечная.

Через несколько дней мама с дочерью возвращаются в Костанай. 

Напомним, 18-летний Арзул Гаджиев обвиняется в том, что 4 июля 2016 года выстрелил в глаз 13-летней девочке. Происшествие случилось в Костанае возле недостроенного двухэтажного здания по улице Алтынсарина. Он с места скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в Челябинске и этапировали в Костанай.

Дело выстрелившего девочке в глаз Арзула Гаджиева направлено в суд.

 

Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив