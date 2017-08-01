АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пулю извлекли из головы девочки, в которую стреляли в Костанае, сообщает alau.kz.

Мама пострадавшей девочки Елена Сердечная рассказала, что сейчас они с дочерью находятся в Москве. Ребёнку сделали операцию по извлечению пули из головы.



«Пуля начала окисляться, у дочери начались сильные боли, которые уже не снимались никакими обезболивающими. было решено пробовать удалять. Операция прошла 26 июля. Ребёнок провел почти 6 часов на операционном столе под контролем рентгена. Пуля прошла глаз насквозь и застряла. Извлекли пулю из какого-то сплава, диаметром 5 миллиметров», - сообщила Елена Сердечная.



Через несколько дней мама с дочерью возвращаются в Костанай.

Напомним, 18-летний Арзул Гаджиев обвиняется в том, что 4 июля 2016 года выстрелил в глаз 13-летней девочке. Происшествие случилось в Костанае возле недостроенного двухэтажного здания по улице Алтынсарина. Он с места скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в Челябинске и этапировали в Костанай.



Дело выстрелившего девочке в глаз Арзула Гаджиева направлено в суд.