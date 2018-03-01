Пулевое ранение солдата в Капшагае: Военнослужащий пришел в сознание

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Поступивший в тяжелом состоянии в городскую больницу Капшагая военнослужащий Ертуган Омарханов пришел в себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21-летний военнослужащий был переведен в многопрофильную областную больницу города Алматы.

По словам главного врача городской больницы Каншагая Айман Ракышевой, 12 марта Ертуган Омарханов поступил в очень тяжелом состоянии. Военнослужащему было проведена операция, которая проходила в течении 6 часов.

«Ему была сделана операция на голову. Он потерял много крови. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. А перевели военнослужащего в больницу города Алматы, так как там больше возможностей для его лечения», - пояснила Айман Ракышева.

Напомним, рядовой войсковой части 7552 Алматинской области пострадал от пули, выстрелянной ночью неизвестными. На сегодня выясняются подробности этого дела. Отметим, что военнослужащий является уроженцем Восточно-Казахстанской области.

Автор:Самал Қабышева