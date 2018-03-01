Проводники поезда «Астана-Аркалык» приняли роды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 6 на 7 марта проводники поезда 603/604 сообщением «Астана-Аркалык» помогли принять роды у пассажирки Асельхан Аманбаевой, следовавшей до станции Аркалык без сопровождения. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«Проводники вагона Бахыт Караманов и Гульдархан Шаханова совместно с начальником поезда Жандар Сихимбековым приняли все необходимые в таких случаях меры. Они попросили пассажиров соседних мест перейти в другое купе, и те отнеслись к ситуации с пониманием. Проводники завесили отсек простынями, принесли медицинскую аптечку, чистое постельное белье и стерильные бинты. Параллельно по цепочке передали информацию в другие вагоны для поиска пассажира с медицинским образованием. Откликнулась на просьбу пассажир Мария Шильтенова», - отмечается в сообщении.

Через машиниста поезда была вызвана «скорая помощь». Однако из-за закрытия дорог на станции Ирченко «скорая» не смогла подъехать к поезду. Фельдшер станции Мария Мокрицкая сопровождала роженицу до станции Атбасар.

«7 марта в 00 часов 55 минут женщина родила здорового мальчика весом 3 кг 200 гр, ростом 50 см. В настоящее время мама и ребенок находятся в перинатальном центре Атбасара и чувствуют себя прекрасно», - пояснили в компании.

«Мальчика хотим назвать Ернаром. Очень признательна работникам поездной бригады и пассажирам, которые помогли появиться на свет моему третьему ребенку», - выразила свою благодарность Асельхан Аманбаева.