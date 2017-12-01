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Проводится расследование в отношении застройщика ЖК «Куршавель» в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование проводится в отношении застройщика ЖК «Куршавель» в Астане, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.
«Досудебное расследование проводится по коллективной жалобе инвесторов (дольщиков) многоквартирного жилого комплекса «Куршавель» в отношении руководителя строительной компании ТОО «Коттеджный городок «Happy Village» Бахтыгали Утегенова, который присвоил и растратил вверенные ему денежные средства, тем самым не завершил строительство вышеуказанного жилого комплекса», - говорится в сообщении.
Уголовное дело зарегистрировано по статье 189 ч.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Департамент внутренних дел просит пострадавших от действий указанного застройщика обратиться в следственное управление ДВД Астаны по адресу: улица Бейбітшілік, 19 по телефонам: (87172) 71-60-10, 74-62-28.
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