Проверять поля намерен аким Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Проверять поля пообещал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона в рамках рабочей поездки в Жамбылский район посетил ТОО «Атамекен Агро» в селе Благовещенка. Площадь сельхозугодий компании составляет 98,5 тысяч га. Из них порядка 66 тысяч га занимают пашни. В этом году под яровой сев запланирована площадь в 58 тысяч га. По словам директора компании Виктора Сухова, крестьянское хозяйство - самое крупное в АО «Атамекен Агро».

Агроформирование полностью обеспечено техникой. В основном, импортной. На балансе порядка 20 посевных комплексов, 34 комбайна производства США и Германии и 94 единицы различной техники.



«Планируем по итогам этого года получить 1,5 млрд прибыли. Во всяком случае, у нас так сформирован бюджет. Бюджет по заработной плате - 585 млн тенге. В год платим порядка 58 млн тенге налогов. Средняя зарплата по прошлому году составила 82,5 тыс тенге», - рассказал Виктор Сухов.



Постоянно работают 282 человека. В период посевной и уборочной кампаний количество работающих увеличивается до 360 человек.

«Мы работаем над обеспечением круглогодичной занятости сотрудников. Есть у нас цех по производству брусчатки. Дело хорошо идет, люди берут, по своей цене отпускаем», - рассказал Виктор Сухов.









В хозяйстве есть 2 элеватора. Есть свой тупик, где готовую продукцию отгружают на экспорт в регионы Казахстана, Россию и зарубежные страны.



«В прошлом году построили семенную линию для более качественной подготовки семенного материала. Там идет очистка, работают вибростолы, где отбираются наиболее качественные зерна для посева. В технологической линии заложены протравители семян, которые более равномерно распределяют протравочный материал», - проинформировал директор компании.



Директор агроформирования рассказал, что в прошлом году впервые попробовали начать сев ранних сортов пшеницы в последних числах апреля. Уборку тоже начали раньше, в августе, и получили хороший урожай.









Также экспериментально осенью на полях, которых будут засевать в первую очередь, провели десикацию (агротехнический прием подсушивания растений на корню).



В этом году агроформирование планирует засеять 10 тысяч га твердой пшеницей, порядка 23 тысяч га - мягкой. В этом году впервые будут сеять на 7 тысяч га чечевицу. Второй год - горох. Виктор Сухов отметил, что культура улучшает почву как предшественник и на рынке востребована. Помимо этого, сеют лен и рапс. Экспериментально осенью посеяли озимый рыжик.



На встрече с руководителями агроформирований Жамбылского района аким СКО рекомендовал не забывать о законах агрономии, которые говорят об обязательном использовании паров.



«В последние годы порядка 50% пшеницы 3-4 класса. Нам нужно эту проблему решать за счет соблюдения технологии. И мы будем в обязательном порядке спрашивать с вас, как эффективно вы работаете с землей. В районы будем ездить, как минимум, 4 раза в год. Поедем по неподготовленным заранее маршрутам. В разрезе каждого сельского округа должны быть схемы севооборота, проверим по факту, действительно ли совпадает с отчетами», - пообещал Кумар Аксакалов.