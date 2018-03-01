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Проверку проводит Минздрав из-за недополучения казахстанцами бесплатных лекарств

20 Марта 2018 11:28 318
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Проверку проводит Минздрав из-за недополучения казахстанцами бесплатных лекарств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК проанализировало ситуацию с лекарственным обеспечением. По итогам обнаружен ряд системных проблем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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За январь-февраль в министерство поступило более 600 обращений от казахстанцев. Минздрав РК выборочно обзвонил пациентов, получивших бесплатно лекарства в 2017 году.

«По результатам проведенного опроса установлено, что порядка 20% пациентов не получали лекарств, в то время как в информационной системе отмечено, что эти пациенты получили выписанные препараты, 18% - получили частично и 62% - в полном объеме. На основании этого министерством совместно с местными исполнительными органами проводится внеплановая проверка медицинских организаций во всех регионах страны», - сообщил министр Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства.

По результатам, как заверил глава Минздрава, будут приняты дополнительные меры по устранению проблем, а в некоторых случаях  - меры дисциплинарного взыскания.

По данным министерства, для обеспечения бесплатными лекарствами 95% годовой потребности закуплено и поставлено на склады единого дистрибьютора, а также отгружено в регионы.

Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать вопрос на особом контроле.

 

 

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
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Автор:

Анеля Касымова

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