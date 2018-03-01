Проверку проводит Минздрав из-за недополучения казахстанцами бесплатных лекарств
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК проанализировало ситуацию с лекарственным обеспечением. По итогам обнаружен ряд системных проблем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
За январь-февраль в министерство поступило более 600 обращений от казахстанцев. Минздрав РК выборочно обзвонил пациентов, получивших бесплатно лекарства в 2017 году.
«По результатам проведенного опроса установлено, что порядка 20% пациентов не получали лекарств, в то время как в информационной системе отмечено, что эти пациенты получили выписанные препараты, 18% - получили частично и 62% - в полном объеме. На основании этого министерством совместно с местными исполнительными органами проводится внеплановая проверка медицинских организаций во всех регионах страны», - сообщил министр Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства.
По результатам, как заверил глава Минздрава, будут приняты дополнительные меры по устранению проблем, а в некоторых случаях - меры дисциплинарного взыскания.
По данным министерства, для обеспечения бесплатными лекарствами 95% годовой потребности закуплено и поставлено на склады единого дистрибьютора, а также отгружено в регионы.
Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать вопрос на особом контроле.
- Казахстан увеличил выпуск мяса и молока
- Якорную сельхозкооперацию предложили внедрить в Казахстане
- Бакытжан Сагинтаев оценил выполнение госпрограммы «Денсаулық»
- В трех регионах увеличилась смертность от заболеваний системы кровообращения
- Новый детский онкогематологический центр открылся в Актобе
- В Актюбинской области 11 пациентам пересадили донорскую печень
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана