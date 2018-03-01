Процедуру оформления водительских прав упрощают в спецЦОНе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специальном ЦОНе Алматы упрощают процедуры оформления и регистрации транспорта и выдачи прав, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД Алматы.

«Мы хотим сократить административные барьеры и волокиту. Исключили несколько документов - как адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов и учредительные документы юридического лица. Также зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение можно в любом специализированном ЦОНе. Еще мы ввели индивидуальную подготовку и онлайн-обучение граждан при получении ими прав по категориям «А, А1, В, В1» (мотоциклы, трициклы, квадроциклы и легковые автомобили). Выдача водительских удостоверений и обмен водительского удостоверения переведена в электронный формат», - рассказал начальник отдела регистрационно-экзаменационной деятельности Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Нурлан Аманбек.

В ДВД отметили, что время оказания услуги сокращено с 6-ти до 2-х часов. В ЦОНе отменили осмотр транспорта при выдаче дубликата техпаспорта, а также в случае изменения имени и фамилии владельца и переоборудования транспорта. Также автовладельцам теперь не нужно сдавать экзамены на знание ПДД при истечении срока действия водительского удостоверения.

Кроме того, горожане могут обменять водительские права через электронный портал eGov. А забрать готовый документ в ЦОНе.

«Все банки подключены к сервису, соответственно, исключена необходимость обращения в спецЦОН для регистрации залога гражданам, приобретающим автотранспорт в кредит. Уже в 2018 году будут реализованы новые онлайн-сервисы для граждан по просмотру и бронированию госномеров автотранспорта, а также по приему заявок на выдачу дубликатов техпаспорта и замену водительского удостоверения при истечении срока действия», - заверил Н. Аманбек.

Через сайт электронного правительства также можно взять справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта. В спецЦОНе планируют в два раза сократить сроки регистрации автомобилей и обмена водительских удостоверений.