Противопаводковая комиссия обследовала опасные зоны в Костанайской области  

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Члены костанайской противопаводковой комиссии совершили облет территорий, потенциально опасных при половодье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссия обследовала зоны таяния снега в Тарановском, Денисовском, Житикаринском, Камыстинском и Наурзумском районах.







По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, маршрут авиаобследования был таков: город Костанай - село Варваринка - поселок Свердловка - поселок Комаровка - поселок Чайковский - поселок Мариновка - Желкуарское водохранилище - поселок Волгоградский - село Пушкино - село Буревестник - село Дамды - село Караменды - город Костанай - село Воскресеновка - село Суриковка - город Костанай.







Члены комиссии обследовали русла рек Аят, Тобол, Желкуар, Жоилма, Берсуат, Мукыр-Аят, Синташта, Камысты-Аят и Шортанды.

«В районе райцентра Тарановское поступления воды в реку Аят с территории Российской Федерации нет, - отмечают в пресс-службе ДЧС. - Снежный покров сплошной, талая вода в русло не поступает. На реках области по маршруту облета всюду ледостав. От Каратомарского водохранилища до поселка Кунай русло чистое, льда нет. В районах сел Приреченка, Чайковское, Мариновка, Пушкино снежный покров сплошной, также талая вода в русла рек не поступает».







Примерно такая же ситуация и в прочих населенных пунктах: активного таяния снега и льда пока не наблюдается. В то же время в ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 20 градусов, которое будет сопровождаться дождем. Это может изменить паводковую ситуацию в регионе.



