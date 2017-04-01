Протез руки для детей создали школьники Караганды  

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учитель физики и двое десятиклассников из казахско-турецкого лицея для мальчиков разработали и создали протез руки для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автором идеи, как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, стал учитель физики Алтынбек Каирбатыров. Созданием искусственной части тела также занимались двое учащихся Кайсар Куаныш и Алишер Смагулов.

«В распоряжении карагандинского лицея имеется 3D-принтер, которое позволило одаренным ребятам и их педагогу создать протез», - рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Механизм изготовления протеза таков: сначала школьники рисуют трехмерную модель всех деталей, затем распечатывают и собирают. Как рассказали в пресс-службе акимата, между «кистью» и «пальцами» протягивают леску. Протез крепится на запястье или предплечье. Движение мышц приводит его в действие - леска позволяет пальцам сжиматься, а пружины возвращают их в исходное положение.







«Этот протез по себестоимости обходится в 600 тенге. Расходы были лишь на материал. Сейчас преподаватель Алтынбек Каирбатыров планирует написать письмо в дирекцию лицея, чтобы подобные протезы изготавливали в каждом городе, где есть филиалы лицея. Готовые приспособления он предлагает дарить детям, которые в них нуждаются», - рассказали в пресс-службе акимата.

В перспективе учитель Алтынбек Каирбатыров и его воспитанники намерены создать протез, который сможет распознавать импульсы мозга и действовать, как анатомическая рука.