Пропавших рыбаков из ЮКО нашли в Карагандинской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшие рыбаки из Южно-Казахстанской области найдены в Карагандинской области (Бетпакдале), передает корреспондент МИА «Казинформ».

После четырех суток поисков спасатели нашли троих пропавших рыбаков в 200 километрах от села Кыземшек.

По данным пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, поиски пропавших 1 апреля рыбаков вели вместе со спасателями сотрудники органов внутренних дел, работники акимата и местные жители. Поисковики, которых было 20 человек, разделились на несколько групп и на 7 автомашинах обследовали реку и равнину.



«5 апреля мы искали рыбаков с 9 часов утра. Спасатели ехали по следам их машины. Вечером, в 18-30, М.Засолин, Д.Скирук и А.Ничаев были обнаружены на территории Карагандинской области. В автомашине, ехавшей в сторону Бетпакдалы, закончилось горючее, у рыбаков отключились телефоны. Таким образом, они не могли ни с кем связаться. Рыбаки нашлись в 200 километрах от села Кыземшек, где они проживают. Состояние их нормальное», - сказала главный специалист пресс-службы ДЧС Зарипа Турысбекова.

Сейчас рыбаки объясняют сотрудникам внутренних дел, почему они уехали в Бетпакдалу, никого не предупредив.



Напомним, рыбаков, пропавших четыре дня назад, начали искать со вчерашнего дня. Спасатели искали их вдоль реки Шу, протекающей через Созакский район.