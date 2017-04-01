Пропавшего без вести летом прошлого года мужчину нашли в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожилого мужчину, пропавшего без вести летом прошлого года, нашли в Алматинской области. По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицейские региона разыскали 70-летнего жителя станции Шамалган, числившегося пропавшим без вести с лета прошлого года.

Как выяснилось, полиция организовала розыскные мероприятия лишь с середины марта текущего года после по обращению его родных в Карасайское РУВД. Ранее родственники пытались самостоятельно вести его поиск, который не дал им желаемых результатов.

По их показаниям, мужчина, 1947 года рождения, ранее неоднократно уходил из дома. Полицейскими были проверены приюты, больницы, дома престарелых, различные реабилитационные центры, вокзалы, фермерские хозяйства и т.д.

«Мужчина был разыскан в одном из отдаленных крестьянских хозяйств Илийского района, где он на добровольной основе подрабатывал в качестве пастуха. Родственники проинформированы о его местонахождении и сейчас аксакал, принявший решение вернуться домой, уже встретился с родными», - сообщили в областной полиции.