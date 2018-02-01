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Пропавшая мать троих детей нашлась в ВКО

27 Февраля 2018 17:58 613
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Пропавшая мать троих детей нашлась в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области счастливым исходом закончились поиски без вести пропавшей жительницы города Зыряновск Любовь Магамадовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Двенадцать дней мать троих детей искала полиция, волонтеры и неравнодушные соседи. Как пояснили в полиции, Любовь Магомадова вернулась домой живой и здоровой. Где все это время находилось женщина, в полиции не прокомментировали.

Напомним, 37-летняя жительница города Риддер Любовь Магомадова вышла из дома 14 февраля, после чего пропала. Женщина неоднократно уходила из дома, но затем возвращалась.

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Саида Султанова

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