Пропавшая мать троих детей нашлась в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области счастливым исходом закончились поиски без вести пропавшей жительницы города Зыряновск Любовь Магамадовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двенадцать дней мать троих детей искала полиция, волонтеры и неравнодушные соседи. Как пояснили в полиции, Любовь Магомадова вернулась домой живой и здоровой. Где все это время находилось женщина, в полиции не прокомментировали.

Напомним, 37-летняя жительница города Риддер Любовь Магомадова вышла из дома 14 февраля, после чего пропала. Женщина неоднократно уходила из дома, но затем возвращалась.