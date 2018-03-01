Промпродукция в Казахстане с начала года подорожала на 3,2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции, с учетом услуг производственного характера, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 1,8%, с декабрем 2017 года - на 3,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

С начала года цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, в горнодобывающей - на 3,1%. Произведенная промышленная продукция подорожала на 3%, услуги промышленного характера - на 6,1%.

В отчетном периоде дизельное топливо подорожало на 6,4%, уголь - на 6,3%, бензин - на 4,3%, сжиженные пропан и бутан - на 3,6%, природный газ и нефть - на 3,3%, мазут - на 1,5%, металлические руды подешевели на 0,9%. Рост цен отмечен на ферросплавы - на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай - на 3,8%, растительное масло - на 2,1%, молочные продукты - на 1,4%, мясо скота - на 1,1%, рис - на 0,4%, хлеб - на 0,3%, их понижение - на пшеничную муку на 4,7%, крупы - на 3,3%, сахар - на 1,1%.