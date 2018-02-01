Промоутер «Канело» ждет нокаута в рематче с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира по боксу, глава компании Golden Boy и промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя уверен, что второй поединок между его клиентом и чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным не продлится все двенадцать раундов, сообщает Sports.kz.

«Бой будет настоящим фейерверком. Уверен, мы увидим нокаут. Не могу гарантировать, но верю, что бой завершится нокаутом. Мне нравится, что теперь оба парня испытывают неприязнь, ведь каждый думал, что победил в первом бою. Они оба - мастера нокаута, что ещё можно пожелать в такой ситуации?» - приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.

Второй поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 5 мая 2018 года.