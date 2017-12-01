Промоутер Головкина прокомментировал переговоры с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер рассчитывает скоро достичь договоренности о проведении реванша с командой мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Мы с нетерпением ждем второго боя с «Канело» и работаем над ним. Я уже в городе, Эрик [Гомес] тоже в городе, так что скоро мы сядем и всё обсудим. Они с Оскаром [Де ла Хойей] - честные ребята в плане переговоров. Надеюсь, мы придем к соглашению», - сказал Леффлер.



Ожидается, что реванш состоится 5 мая.