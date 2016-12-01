Промоутер Головкина доволен темпом продаж билетов на бой с Джейкобсом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), приятно удивлён стартом предварительной продажи билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

- Мы довольны результатами очень мощной предварительной продажи билетов на бой Головкин - Джейкобс за первые дни, особенно если учесть, что они выпали на рождественские выходные. Мы опережаем график октября 2015 года, когда Головкин собрал аншлаг на Madison Square Garden. Это во многом благодаря интересу к Дэнни Джейкобсу, который из Бруклина. Мы с нетерпением ждём очередного запоминающегося вечера в «Мекке бокса», где перед толпой болельщиков будут драться два лучших средневеса, - сказал Лёффлер.

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.