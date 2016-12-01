Промоутер Головкина доволен темпом продаж билетов на бой с Джейкобсом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), приятно удивлен стартом предварительной продажи билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает Boxingscene.com.

«Мы довольны результатами очень мощной предварительной продажи билетов на бой Головкин-Джейкобс за первые дни, особенно если учесть, что они выпали на рождественские выходные. Мы опережаем график октября 2015 года, когда Головкин собрал аншлаг на Madison Square Garden. Это во многом благодаря интересу к Дэнни Джейкобсу, который из Бруклина. Мы с нетерпением ждём очередного запоминающегося вечера в «Мекке бокса», где перед толпой болельщиков будут драться два лучших средневеса», - цитирует Лёффлера Sports.kz.

Напомним, бой Головкин-Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Встреча боксеров 18 марта станет обязательной защитой Головкиным своего титула супер-чемпиона мира в среднем весе по версии WBA. По правилам Всемирной боксерской ассоциации чемпиону полагаются 75% от общего дохода, тогда как претенденту, которым является Джейкобс - 25%. Леффлер объяснил, что повышение выплат было сделано с целью избежания возможных рисков.

К слову, накануне поединка боксеры пройдут допинг-тесты WADA, в последний раз Головкин проходил проверку Всемирного антидопингового агентства на наличие в организме запрещенных веществ перед боем с канадцем Давидом Лемье в 17 октября 2015 года.

Отметим, что многие спортивные эксперты называют казахстанца фаворитом боя. Так, например, побывавший на днях в Казахстане легендарный боксер Рой Джонс-младший назвал Геннадия Головкина "супер силой", а также подчеркнул, что противостоять ему должен соперник со сверхнавыками.