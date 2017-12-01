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Производство золота в Казахстане увеличилось на 13,9%

20 Декабря 2017 13:13 614
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Производство золота в Казахстане увеличилось на 13,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе-ноябре 2017 года объем производства необработанного золота составил 77 196 кг, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в отчетном периоде объем производства необработанного серебра составил 958 040 кг, что на 12,8% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

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Ключевые слова: Статистика, Промышленность,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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