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Произведены назначения в органах военной прокуратуры

Произведены назначения в органах военной прокуратуры
10 Января 2017 08:19 353

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

Приказами Генерального Прокурора Республики Казахстан:

подполковник юстиции Сыбанбаев Есжан Арипович освобожден от занимаемой должности военного прокурора Кызылординского гарнизона и назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона;

военным прокурором Кызылординского гарнизона назначен майор юстиции Рахматулин Касен Жусупович, проходивший службу заместителем военного Талдыкорганского гарнизона;

военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Андамасов Тимур Джиенгалиевич, ранее занимавший должность заместителя военного прокурора Алматинского гарнизона;

подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.

 

Ключевые слова: Назначения,
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