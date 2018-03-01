Произведения Еркеша Шакеева прозвучат в лондонском Cadogan Hall
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Произведения казахстанского композитора Еркеша Шакеева прозвучат на концерте в Лондонском концертном зале Cadogan Hall, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Главной целью события является презентация альбома «Waves From Heaven» для заинтересованной публики и Лондонских музыкальных критиков. Это будет первый публичный концерт моих произведений за рубежом», - сообщил Еркеш Шакеев на своей странице в Фейсбуке.
В концерте примут участие Королевский филармонический оркестр, британская скрипачка, обладательница Brit Awards Хлоя Хэнслип и всемирно известный пианист Джон Ленехан.
По словам музыканта, первым шагом в этом направлении был онлайн- концерт 17 января 2015 года в Лондонском концертном зале St. Luke's с Лондонским симфоническим оркестром и скрипачем-виртуозом Маратом Бисенгалиевым, который, судя по откликам, смогли посмотреть многие зрители по интернету.
Альбом «Waves From Heaven» состоит из 14 произведений, записанных лучшими мировыми и британскими симфоническими оркестрами, на легендарных студиях звукозаписи - Abbey Road Studios и AIR Studios. Саунд-продюсерами стали обладатель премии Grammy Стив Маклафлин и номинант Grammy Крис Кракер. Мастеринг всех записей сделал один из лучших мировых специалистов, обладатель четырех премий Gramophone и двух номинаций Grammy Эндрю Вальтер.
Лондонский Cadogan Hall считается одной из престижных площадок в мире, здесь базируется Королевский филармонический оркестр. Cadogan Hall располагается в бывшем костеле, в нынешнем виде храм открылся в 1907 году, а концертный зал существует с 2004 года.
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