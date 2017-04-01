АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проигравшая в лондонском суде фирма выплатила Казахстану полмиллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, Высокий Суд Правосудия в Лондоне 8 марта 2017 года вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено. Сумма исковых требований к Казахстану составляла свыше 214 миллионов долларов США.



В рамках данного дела Высокий Суд Правосудия в Лондоне предписал ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатить Республике Казахстан в качестве возмещения судебных издержек 500 000 фунтов стерлингов (197 645 000 тенге).



5 апреля средства были перечислены на счета юридической компании Curtis (юридический консультант Правительства РК). В соответствии с утвержденными процедурами деньги поступят в республиканский бюджет. Таким образом, Министерство юстиции успешно защитило интересы государства за рубежом.



Координацию работы по представлению и защите интересов Республики Казахстан в арбитражном и судебном разбирательствах ведет Министерство юстиции Республики Казахстан.