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Прохожие спасли двоих детей во время пожара в Актау

Прохожие спасли двоих детей во время пожара в Актау
23 Декабря 07:47 186

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел 22 декабря на втором этаже административного здания производственной базы в 22 микрорайоне Актау.    

До приезда огнеборцев прохожие спасли двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау, пишет Lada.

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил от прохожих в 12:34. Горела офисная мебель на втором этаже административного здания. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Второй этаж сильно закопчен. 

«До прибытия пожарных прохожие спасли двоих детей, мальчика и девочку 4 и 5 лет, которые находились в этом офисном помещении. Мать детей находилась в рядом стоящем здании в кафе «777». Она работает там. Мать в шоковом состоянии, с ней сейчас работают психологи. По словам детей, они играли со спичками. Пожар локализован через восемь минут», - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Точную причину возгорания установят по результатам расследования.

 

 

Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область, КАЗМЕДИА,
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