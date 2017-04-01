Прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров открыли в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Чунцин в центральной части Китая открыли прогулочную дорожку на высоте 200 метров. Об этом сообщается в видео, посвященном данному сооружению и опубликованном на канале YouTube New China TV.

Конструкция в форме буквы «А» со стеклянным полом на 80 метров выпирает из горы. На дорожке могут одновременно находиться максимум 30 человек, пишет Лента.ру.

Портал 9Elsewhere передает, что администрация парка, на территории которого находится сооружение, намерена связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса. Она будет добиваться официального признания этой прогулочной дорожки самой длинной в мире.