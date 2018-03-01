Программа «7-20-25» должна быть направлена только на новое жилье - Олжас Худайбергенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новая государственная программа по доступной ипотеке должна быть на 100% направлена на первичное жилье. Об этом заявил старший партнер Center for Strategic Initiatives Олжас Худайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы спекулятивных эффектов не было, необходимо, чтобы программа на 100% была направлена на первичное жилье. То есть «вторичка» под эту программу не должна подпадать, иначе это просто вызовет спекулятивный рост на имеющееся жилье», - сказал Олжас Худайбергенов в ходе экспертного обсуждения Пяти социальных инициатив в КИСИ при Президенте РК.

Эксперт также добавил, что необходимо в программе запланировать механизмы, которые правильно смогут сопрягать спрос с предложением.

«Если спрос превысит предложение, то это вызовет рост цен даже на стройматериалы, землю. Когда вот такая масштабная программа объявляется, то всегда надо обставлять какими-то дополнительными механизмами. (...) Это все необходимо уже далее детально проработать», - резюмировал Олжас Худайбергенов.



Фото: primeminister.kz