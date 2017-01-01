Прогноз по росту ВВП Казахстана за 2016 год остался прежним

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане, по предварительным данным, рост ВВП по итогам 2016 года составит 1%. Об этом сегодня заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По двум ключевым показателям, по которым статистические данные у нас уже есть, это инфляция - индекс потребительских цен составил 8,5% по итогам года и по итогам года объем ВВП увеличился на 1%. ВВП всегда сначала озвучивают к середине января - это прогнозная оценка, она уточняется практически до середины года. Тем не менее, кардинальных изменений не бывает», - сказал Тимур Сулейменов.

По словам министра, далее будут собираться определенные статистические данные по отраслям и областям.

«Они большого статистического значения не имеют. Соответственно эту цифру (1%) можно рассматривать как более или менее финальную», - добавил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем, по словам министра, уточнение бюджета все же состоится. Что касается изменений прогнозов развития экономики на 2017 год, глава МНЭ отметил: «Только начался год, соответственно, больших оснований для того, чтобы пересматривать прогнозы на год у нас пока нет. Естественно, многое будет зависеть от того, как будет экономика себя вести, от макроэкономических факторов».

«Очень многое будет зависеть от того, как мы будем реализовывать программы. Вы знаете, большое количество программ было принято в самом конце года и программа продуктивной занятости и «Нурлы Жол» были переформатированы. На данном этапе государственное участие по средствам этих программ в экономике значительное. Соответственно, их реализация будет иметь большое значение для роста экономики в целом. Бюджетные корректировки, естественно, будут», - отметил он.