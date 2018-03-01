Прогноз на реванш Головкин - Альварес сделал американский тренер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский тренер по боксу и смешанным единоборствам Эрик Келли прокомментировал противостояние Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«GGG выиграл первый бой. «Канело» был хорош отрезками, но он отдал слишком много раундов, вися на канатах и будучи неактивным. Я насчитал 8-4 или 7-5 в пользу Головкина. Они ограбили GGG. Теперь они прикинули, что он стал старше, и захотели реванша, в котором «Канело» победит», - пишет Келли в твиттере.

Первый бой состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш пройдет там же 5 мая.