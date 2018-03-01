Прогноз на реванш Головкин - Альварес сделал американский тренер
1 Марта 2018 08:00 384
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский тренер по боксу и смешанным единоборствам Эрик Келли прокомментировал противостояние Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«GGG выиграл первый бой. «Канело» был хорош отрезками, но он отдал слишком много раундов, вися на канатах и будучи неактивным. Я насчитал 8-4 или 7-5 в пользу Головкина. Они ограбили GGG. Теперь они прикинули, что он стал старше, и захотели реванша, в котором «Канело» победит», - пишет Келли в твиттере.
Первый бой состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш пройдет там же 5 мая.
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