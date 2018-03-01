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Проглотивший 38 магнитов ребенок идет на поправку в Алматы

2 Марта 2018 13:49 698
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Проглотивший 38 магнитов ребенок идет на поправку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре детской неотложной помощи сообщили, что 5-летний ребенок все еще находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мальчик находится в сознании, чувствует себя хорошо. Уже дышит самостоятельно. Прооперировали мы его без разреза, извлекали инородные тела с помощью проколов. Пока ребенка мы не кормим, так как операция была на кишечник. Питание проходит с помощью  питательных веществ через вену. Завтра уже отправим в обычную палату. Выпишем домой через 4-5 дней», - сказал заведующий отделением экстренной детской хирургии Ерлан Мендигалиев.

Напомним, 1 марта в приемное отделение экстренной хирургии Центра детской неотложной помощи Алматы поступил пятилетний мальчик с острыми болями в животе. На рентгеновском снимке врачи обнаружили в желудке ребенка 38 магнитных шариков.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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