Проглотивший 38 магнитов ребенок идет на поправку в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре детской неотложной помощи сообщили, что 5-летний ребенок все еще находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мальчик находится в сознании, чувствует себя хорошо. Уже дышит самостоятельно. Прооперировали мы его без разреза, извлекали инородные тела с помощью проколов. Пока ребенка мы не кормим, так как операция была на кишечник. Питание проходит с помощью питательных веществ через вену. Завтра уже отправим в обычную палату. Выпишем домой через 4-5 дней», - сказал заведующий отделением экстренной детской хирургии Ерлан Мендигалиев.
Напомним, 1 марта в приемное отделение экстренной хирургии Центра детской неотложной помощи Алматы поступил пятилетний мальчик с острыми болями в животе. На рентгеновском снимке врачи обнаружили в желудке ребенка 38 магнитных шариков.
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