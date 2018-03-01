Проглотивший 38 магнитных шариков мальчик стал принимать пищу - врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские врачи рассказали о состоянии ребенка, из желудка которого медики извлекли 38 магнитных шариков, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Пятилетний ребенок еще будет наблюдаться в больнице не менее 3-4 дней.

«Сейчас его состояние нормализовалось. Несколько дней мы его кормили через вену. Сейчас он принимает перетертую еду обычным способом», - рассказал заведующий экстренной хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Ерлан Мендигалиев.

По его словам, за последние пять лет это 15 подобный случай. К счастью, летальных исходов не было. Однако предметы, которые глотают дети, пугают не только родителей, но и опытных медиков.

«Дети глотают разные предметы. Это могут быть и монеты, иголки, гвозди, шурупы, заколки, мелкие детали игрушек. Но некоторые предметы могут попасть и в легкие. Игрушки с мелкими деталями полезны для моторики ребенка, но их надо давать детям не младше 10 лет», - отметил Е.Мендигалиев.







Напомним, 1 марта в приемное отделение экстренной хирургии Центра детской неотложной помощи Алматы поступил пятилетний мальчик с острыми болями в животе. На рентгеновском снимке врачи обнаружили в желудке ребенка 38 магнитных шариков. Его прооперировали в тот же день.