Профессор из Великобритании восхитился креативом казахстанской молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета проводит первую международную конференцию «Эффективное управление и диверсификация экономик, богатых природными ресурсами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе конференции выступил профессор Центра изучения глобализации и регионализации Университета Уорика (Великобритания) Франклин Лиск.

«Казахстан является богатой страной, у вас есть нефтегазовые, минеральные ресурсы, вы также являетесь крупной сельскохозяйственной страной. Казахстану обязательно необходимо использовать все возможности для упрочнения благосостояния своих граждан. Прежде всего, залог успеха состоит в развитии человеческого капитала. Я имею в виду интенсивное развитие образования населения Республики Казахстан.

В этом смысле «Назарбаев Университет» является замечательной моделью, которая служит для популяризации развития человеческого капитала, а также предоставляет широкий спектр возможности для молодых людей - проявить свою креативность. Я заметил, что представители казахстанского молодого поколения полны креатива, надо их поддерживать», - отметил он.

В конференции приняли участие международные научные специалисты, ученые, в том числе из стран Центральной Азии.

Конференция продлится в течение трех дней 17-19 августа.

По словам организаторов, значение мероприятия заключается не только в демонстрации высококачественных научных исследований, которые производятся в регионе, но также для определения решений проблем, с которыми сталкивается Центрально-Азиатский регион в настоящее время в области государственной политики.