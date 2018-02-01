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Проезд в автобусах будет бесплатным для пенсионеров Петропавловска в День благодарности

28 Февраля 2018 14:05 718
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Проезд в автобусах будет бесплатным для пенсионеров Петропавловска в День благодарности

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первого марта, в День благодарности, петропавловские пенсионеры смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщила председатель Ассоциации «СКО Автотранспортный союз» Галина Семёнова. Она отметила, что решение было принято общим собранием руководителей предприятий пассажирского транспорта.

«1 марта лица, достигшие пенсионного возраста,  при предоставлении подтверждающего документа, могут бесплатно передвигаться на всех видах городского общественного транспорта», - сказала Г. Семёнова.

Она добавила, что акция проходит ежегодно с момента учреждения праздника.

Фото: www.voxpopuli.kz

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Дата, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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