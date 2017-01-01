Проект «Серпін» переориентируют на учащихся старших курсов вузов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев предлагает проект «Серпін» переориентировать на более взрослую категорию студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По социальному проекту «Серпін», о нем много говорят, он требует определенных изменений. Сегодня в рамках проекта в 22 вузах обучается 8400 студентов и в 54 колледжах около 3 тысяч учащихся. Проект очень полезный, но анализ реализации проекта показывает, что часть молодежи, особенно в колледжи, пребывает явно не подготовленной», - заявил Ерлан Сагадиев в ходе заседания Правительства.

В связи с этим министр предлагает переориентировать данный проект на более взрослую молодежь.

«Мы полагаем целесообразным молодежь данной категории охватить проектом бесплатного технического профессионального образования на местах, который стартует в этом году. Соответственно проект «Серпін» поэтапно будет переориентирован на более взрослую, подготовленную к переезду, более осознанно переезжающую молодежь, то есть учащихся старших курсов вузов и магистрантов. С этого года мы ввели принципы добровольности участия колледжей и вузов в проекте при сохранении того же объема финансирования», - сказал Ерлан Сагадиев.

Напомним, «Серпін-2050» - социальная программа реализуется с 2014 года с целью учебной миграции молодежи из трудоизбыточных регионов (Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей) в трудодефицитные регионы. Главная задача проекта-содействие трудовой занятости молодежи и равномерное распределение образовательных и трудовых ресурсов в стране.