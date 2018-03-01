Продвижение туристического потенциала Казахстана обсудили в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В рамках проходящей в Берлине международной туристической выставки ITB-2018 в Посольстве РК в ФРГ состоялась научно-практическая конференция «Казахстан - страна Великой степи: потенциал казахстанско-германского сотрудничества в сфере туризма», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие деловые и экспертные круги Казахстана и Германии, дипломаты и журналисты.

В своем приветственном обращении посол Казахстана в Германии Болат Нусупов рассказал об актуальных приоритетах «экономической дипломатии», включающей продвижение туристского потенциала нашей страны.

Казахстанский дипломат призвал участников встречи к более активному взаимодействию в сфере туризма между двумя странами, «начиная от модернизации гостиничного бизнеса и организации турпрограмм, заканчивая профессиональным обучением казахстанского персонала».

Б. Нусупов также рассказал о недавних «Пяти социальных инициативах Президента», которые, по его мнению, «призваны улучшить качество жизни в стране, и способствовать росту туристической привлекательности Казахстана на мировой арене».



От имени Федерального правительства Германии на открытии конференции выступил директор департамента развития туризма Министерства экономики и энергетики ФРГ Александр Штедтфельд, отметивший ключевую роль Казахстана на туристическом направлении вдоль Великого Шелкового пути, как «центра пересечения культур и цивилизаций».

«Необходимо приложить усилия для создания инфраструктуры и условий для более эффективного выполнения этой роли и роста узнаваемости Казахстана в глобальном мире туризма», - считает А. Штедтфельд.

На его взгляд, в Казахстане имеются все условия - разнообразие животного и растительного мира, наличие природных заповедников и уникальных археологических памятников, возможности тематического туризма и многое другое.





В качестве докладчика с казахстанской стороны выступил заместитель главы «Казахтуризма» Кайрат Садвакасов, который ознакомил участников с основными задачами и целями Концепции развития туристской отрасли в Республике Казахстан до 2023 года.

Особое внимание им было уделено перспективам развития курортных зон в Казахстане, новым туристическим маршрутам внутри страны, а также мероприятиям по случаю 20-летия Астаны.

В заключение конференции немецкая сторона выразила готовность к широкому сотрудничеству в туристической сфере с нашей страной и предложила казахстанским партнерам обсудить имеющиеся возможности.









