Продажи автомобилей на официальном рынке Казахстана сократились - АКАБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года официальными дилерами был реализован 24 221 автомобиль, что на 5,75% ниже показателя аналогичного периода 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса (АКАБ).

Сбыт по итогам июля 2017 года составил 4 270 единиц, что на 25,63% выше аналогичного прошлогоднего значения. Казахстанцы в июне на покупку автомобилей потратили 28,2 млрд. тенге.

По данным АКАБ, официальные продажи по итогам июля на 6,93% меньше июньского результата (4588 единиц в июне). Аналитики АКАБ связывают данную тенденцию с повышением курса доллара в июле и снижением покупательской способности реальных заработных плат среднего класса населения.

По итогам 7 месяцев 2017 года казахстанцы потратили на приобретение новых автомобилей $644,52 млн., что на 29,43% выше аналогичного показателя I полугодия 2016 года. В июле объем рынка достиг $104,43 млн., превысив результат годичной давности на 45,37%.

На казахстанском рынке Toyota по-прежнему возглавляет список лидеров продаж, в июле было реализовано 854 (-0,81% к июню) автомобиля этого бренда. На втором месте Lada с результатом 780 ед. (-8,98% к июню) Бренд Ravon вернул себе место в тройке лидеров и замыкает рейтинг с показателем 415 автомобилей (+57,79% к июню).

Доля продаж автомобилей отечественного производства в июле снизилась и составила 37%. Объем импорта соответственно вырос - в июле на долю ввозимых автомобилей пришлось 63% от общих продаж.

Объем экспорта в июне также сократился - всего в этом месяце на зарубежные рынки было вывезено 146 автомобилей, в то время как в июне объем экспорта составил 584 авто. Всего за 7 месяцев 2017 года был экспортирован 1071 автомобиль. Напомним, Казахстан поставляет на экспорт коммерческую технику Hyundai, легковые автомобили JAC ,Toyota, Lexus и Lada.

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в июле продемонстрировали жители городов Алматы (771 реализованный автомобиль) и Астаны (691 единица). Со значительным отрывом в рейтинге расположились Костанай (230 единиц), Атырау (203 единицы) и Уральск (171 единица).

Наибольшее предпочтение казахстанцы отдают полноприводным автомобилям, всего в июне было продано 2367 таких авто.

Что касается формы кузова, то здесь лидируют седаны, на их долю приходится 41% от общего объема продаж. На втором месте - внедорожники, доля в продажах - 38%. Также в июле наибольший объем продаж на внутреннем рынке пришелся на автомобили с двигателем 2 л, таких авто было продано 603 единицы. На втором месте - автомобили с 1,6-литровым мотором - 581 единица. Замыкают рейтинг авто с силовой установкой 1,5 л - их в июне было продано 468 единиц.