Продавали по 3 тыс тенге за тонну: Подробности дела о хищении нефти в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 марта, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области началось главное судебное разбирательство в отношении участников ОПГ, причастных к хищению нефти, пишет kyzylorda-news.kz.

Государственными обвинителями зачитан обвинительный акт в отношении 21 подсудимых.

Согласно материалам уголовного дела, жителями Кызылорды Галымжаном Жунусовым и Галымжаном Кушекбаевым организована преступная группа с четким распределением ролей ее участников.

Членами ОПГ организовано хищение черного золота из 2 месторождений и 2 нефтепроводов. Для реализации преступного замысла Жунусовым и Кушекбаевым привлечены работники нефтяных компаний, охранных организаций и лиц, имеющих навыки по оборудованию так называемых «врезок» в нефтепроводы.

Так, пособники ОПГ - работники нефтяной компании «КуатАмлонМунай», также находящиеся на скамье подсудимых, оценили краденую нефть в 8 тенге за литр. А подсудимый Ерлан Жонтаев (по версии следствия обеспечивал доступ к месторождению «Жыланды кыр») и вовсе продавал черное золото по 3 тысячи тенге за тонну.

Непринятие мер пресечения со стороны правоохранительных структур обеспечивалось другим участником ОПГ - бывшим начальником управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Бериком Утеновым.

Отмечается, что подсудимые совершали кражу нефти даже после вскрытия сотрудниками полиции их врезки на нефтепроводе «Тузколь-Кумколь» и осуждения отдельных членов ОПГ за кражу нефти. Несмотря на это ими осуществлялись поиски новых каналов хищения нефти, в том числе на территории Южно-Казахстанской области.

Краденая нефть реализовывалась участникам другой ОПГ под руководством предпринимателя из Кызылорды Кенжебека Баскараева. Хранение сырья осуществлялось подсудимыми в подземных емкостях на территории ТОО «КАИС-сервис». Для его сбыта использовались подложные документы ТОО «Әлем Қызмет group». По версии следствия, оба ТОО подконтрольны участникам данной ОПГ.

В преступной схеме также задействованы перекупщики похищенного сырья. Основная часть черного золота реализовывалась на кыргызстанские НПЗ.

Известно, что 5 подсудимых ранее были осуждены за участие в незаконном обороте нефти, в декабре 2017 года руководитель ТОО «КАИС-сервис» осужден на 5 лет лишения свободы за уклонение от выплаты налогов. Бывший полковник полиции Б. Утенов судим в июне 2017 года за совершение коррупционного правонарушения в сфере противодействия наркобизнесу.

Напомним, в мае 2017 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ РК и МВД РК в ряде областей Казахстана проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к хищению нефти.



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