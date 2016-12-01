Проблемы женского бизнеса обсудили в Шымкенте 

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более 300 бизнес-леди приняли участие во втором региональном форуме «Женщина и бизнес в ЮКО», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В Шымкенте встретились сотни деловых женщин. Они не только успевают выглядеть «с иголочки» и быть хранительницами домашнего очага, но и строитель бизнес-карьеру. На втором региональном форуме дамы обсудили, есть ли будущее у женского предпринимательства и как это будущее грамотно построить.

«Анализ показывает, что женское предпринимательство находится под меньшим прессом криминальных структур, в него выгодно вкладывать деньги, это прочный и надежный бизнес. Если говорить о дамах-руководителях в ЮКО, то у нас действуют более 6 тысяч предприятий, возглавляемых женщинами. Бизнес-леди руководят 35 акционерными обществами, 5026 товариществами с ограниченной ответственностью, 56 499 женщин являются индивидуальными предпринимателями, 13063 руководят крестьянскими и фермерскими хозяйствами», - сказал аким области Жансеит Туймебаев.

64% экономически активного населения в регионе это женщины, говорят участники форума. Причем с каждым годом леди, желающих заняться бизнесом, становится больше. Женщины успешно руководят объектами образования, медицины, все чаще стали заниматься сельским хозяйством. Но чаще всего женщины берут в свои руки сферу услуг.

«К сожалению, у нас нет среди женщин руководителей крупнейших производств. В основном идет малый и средний бизнес. Женщина-руководитель, не секрет, всегда лучше поймет нужды коллектива. В этом году хорошо идет сельское хозяйство, а также женщины охотно занимаются текстилем, то есть производством одежды. Идет большая поддержка и на государственном уровне и со стороны финансовых институтов», - рассказывает руководитель областной комиссии по делам семьи, женщин и демографической политики при акиме ЮКО Гульмира Боранбаева.

О том, что женщины могут стать успешными и, в казалось бы, мужском бизнесе на форуме единомышленницам рассказала Гульнара Жолдыбаева. Она полтора года назад создала предприятие по выпуску гибкого камня. Тогда она была первопроходцем в этом виде бизнеса, а уже потом вслед за ней пошли мужчины в других городах страны. Ее компания «Ekam Stone» уже нашла своих клиентов и пережила тяжелые времена. Женщинам все по плечам, уверена Гульнара.

«Как стать предпринимателем женщине? Однажды надо просто решить, что надо заниматься предпринимательством. Потом надо немного знаний, упорства, немного денег и везения. Многим непривычно, что женщина занимается производством строительных материалов. Но женщины они предприимчивее, упорные, могут развивать любой бизнес. Мы можем сделать большой бизнес из маленьких денег», - сказала Гульнара Жолдыбаева.

Своим опытом поделились и производители молочной продукции, текстиля, кожаных изделий, войлочных товаров, косметики и многого другого. Впрочем, опыт каждой участницы форума это отдельная история. На форуме отметили, что в этом году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в области 18 женщин-предпринимателей получили гранты на сумму 39,5 млн тенге. Это больше почти в два раза, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году через ТОО «РИЦ Максимум» и МКО «Ырыс» финансовую поддержку получили 386 женщин на сумму 1 млрд 23 млн тенге.







