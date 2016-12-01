Проблемные вопросы госзакупок озвучили предприниматели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О поддержке местных товаропроизводителей говорили на заседании регионального совета в палате предпринимателей СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор ПП СКО Турар Искаков рассказал, что в рамках защиты предпринимателей и загрузке отечественных производителей и поставщиков создана рабочая комиссия из числа представителей акимата области и субъектов бизнеса.

В этом году проведены 7 заседаний комиссии по государственным закупкам по линии образования и здравоохранения, строительства жилых объектов и дорог, рассмотрены проблемные вопросы при закупках пищевой продукции, товаров, услуг и работ. Оказано содействие 17 компаниям по заключению 150 договоров на общую сумму более 2 млрд. тенге.

Турар Искаков говорит, что в государственных закупках есть ряд проблемных вопросов. Прежде всего, демпинговые меры статьи 26 Закона РК «О государственных закупках» при осуществлении конкурса по строительным работам.

«Победителями в конкурсах на строительные работы признаются предприятия, предоставившие низкую цену, но не имеющие опыта работы, персонал, необходимой техники и зданий, при этом страдает качество строительных работ», - отметил Турар Искаков.

Еще одним несовершенством в сфере госзакупок предприниматели называют закуп некачественной продукции иностранного производства по сниженной цене в отраслях образования и здравоохранения. Нарекания вызывает и некорректное заполнение техспецификаций заказчиками.

В квазигосударственном секторе также есть проблемные вопросы. Это, как отметил Турар Искаков, невыполнение обязательств по долгосрочным договорам со стороны заказчиков, в частности отказ в приеме поставленной продукции, отказ в поставке продукции согласно договоров и снижение планов закупок по фонду АО «Самрук Казына».

Комиссией по поддержке субъектов бизнеса в квазигосударственных закупках на заседаниях рассмотрены закупки АО «ПЗТМ», АО «Мунаймаш», АО «Казахтелеком», АО «Завод им СМ Кирова». Палатой предпринимателей СКО оказано содействие отечественным товаропроизводителям на общую сумму более 1,2 млрд. тенге.

Также в ходе заседания регионального совета предпринимателей рассмотрены вопросы по защите прав предпринимателей и устранению административных барьеров, нефинансовой поддержке бизнеса, карте регионального развития и сопровождения проектов и развитию человеческого капитала.