Пробки на привокзальной площади в Астана LRT считают временным явлением

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пробки на привокзальной площади в Астана LRT назвали временным явлением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня парковка на привокзальной площади стала платной. Эта мера принята для разгрузки парковочного пространства. Есть противостояние со стороны нелегальных перевозчиков, которым невыгодно это нововведение. Там работают сотрудники полиции и наши техники, которые помогают быстро сориентироваться со способом оплаты парковочного места. В принципе, в транспортной системе такие проекты всегда с таким «эффектом» внедряются. Люди вскоре привыкнут к тому, как работает эта система, и через пять дней этой проблемы быть не должно», - сказала корреспонденту Казинформа пресс-секретарь Астана LRT Жанар Смагулова.

Он уточнила, что созданы два выезда с парковки, увеличено время бесплатной парковки до 30 минут. «Эта мера позволяет бороться с нелегальными перевозчиками, которые на парковке могут «жить», занимая места. Все же слышат, как они кричат, предлагая услуги извоза: Кокшетау. Караганда. Все недовольство исходит именно от нелегальных таксистов. Эта мера также позволит разгрузить привокзальные улицы», - сказал она.

Пользователи соцсети Facebook жаловались на пробки на привокзальной площади и на долгое стояние в «очереди».

Напомним, что с 10 января привокзальная площадь перешла в ведение акимата. Вместимость автостоянки рассчитана на 250 машин, 9 из которых предусмотрено специально для лиц с ограниченными возможностями и около 20 мест - для представителей официальных таксомоторных предприятий.

Как сообщалось ранее, за первые 30 минут стоянки оплата не взимается, стоянка до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов стоимость стоянки составит 1000 тенге, до 24 часов - 1800 тенге, за пользование услугами стоянки на вторые сутки взимается оплата в размере 2000 тенге. Вместе с тем на территории вокзала продолжит работу и альтернативная бесплатная автостоянка на 100 мест.

Первое время действия системы платной стоянки расчет будет производиться наличными средствами, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение.

Вся парковочная зона привокзальной площади оборудована камерами видеонаблюдения, за порядком на территории будут следить сотрудники службы безопасности. При въезде на платную парковку установлена автоматическая система учета времени и движения, а также система автоматического распознавания номерных знаков, что обеспечит безопасность транспортных средств от противоправных действий.