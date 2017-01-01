Пробки на платной парковке не повлияли на работу ж/д вокзала Астаны - КТЖ  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 10 января на территории привокзальной площади Астаны заработала платная парковка. Из-за пропускной системы в этот день на выезде с привокзальной площади образовались заторы.





Единый оператор в сфере транспортной инфраструктуры столицы «Астана LRT» установил для оплаты услуг платной парковки три автомата, которые находятся в зданиях железнодорожного вокзала.

Постановлением акимата города Астаны от 19 октября 2016 года внесены изменения в части уменьшения площади привокзальной территории, арендуемой АО «НК «Қазақстан темір жолы». Часть привокзальной площади, на которой организованы услуги платной парковки, не находится под управлением АО «НК «ҚТЖ», сообщает пресс-служба нацкомпании.











Заторы на привокзальной площади не повлияли на работу железнодорожного вокзала и организацию движения пассажирских поездов.

К слову, ежесуточно железнодорожный вокзал Астаны обслуживает около 20 тысяч пассажиров, принимает и отправляет свыше 90 пассажирских поездов.







