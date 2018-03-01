Пробелы в новой программе по развитию АПК озвучил Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики РК провело мониторинг хода реализации программы по развитию агропромышленного комплекса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, есть некоторые проблемные вопросы, стоит на них обратить внимание. Несмотря на то, что плановые значения по созданию кооперативов достигнуты, объёмы заготовки продукции остаются на низком уровне. Согласно официальному отчёту Министерства сельского хозяйства, созданный новый 491 сельхозкооператив должен был заготовить порядка 300 тысяч тонн продукции. Фактически объёмы составили 133 тысячи или 45% к плану», - сказал министр Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства РК.

По его словам, предусмотренные в госпрограмме меры по импортозамещению не в полной мере позволили сократить импорт. К примеру, мясо птицы - 84% к плану, сахара - 88% к плану.

Вместе с тем, не достигнуты показатели по уровню экспорта растительного масла и говядины. Что касается растительного масла, то было запланировано - 117,6 млн. долларов, фактически экспортировано на 92 млн. долларов. Это составило 78% к плану. План по говядине был 55,2 млн. долларов, фактически - 24,2 млн. долларов. Это 44% к плану.

«Кроме того, по итогам 2017 года наблюдается недостижение показателя по производству сельскохозяйственной техники. При плане 4 тысячи 200 единиц фактическое производство составило свыше 2 тысяч (...) МСХ необходимо провести корректировку госпрограммы», - заключил министр.

Госпрограмма развития АПК была утверждена Указом Президента РК 14 февраля 2017 года.